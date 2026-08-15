25-Millionen-Neuzugang für Crystal Palace
Crystal Palace verstärkt sich mit Anan Khalaili. Wie der Verein offiziell mitteilt, hat der 21-Jährige einen langfristigen Vertrag in der englischen Hauptstadt unterschrieben. Die Eagles zahlen dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro an den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise.
South London's latest resident.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2026
We are delighted to announce the arrival of Anan Khalaili from Belgian club Royale Union Saint-Gilloise on a long-term contract 🙌
Khalaili stand erst im Juli unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand, doch der Deal platzte auf der Zielgeraden, weil der israelische Nationalspieler durch den Medizincheck fiel. Bei Crystal Palace soll der rechte Außenbahnspieler womöglich Daniel Muñoz (30) ersetzen, der in diesem Sommer mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird.
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