Bogdanov nach Cottbus
Energie Cottbus holt in Dmytro Bogdanov Verstärkung für den Sturm. Der 19-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Union Berlin zum Zweitligisten.
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Um wertvolle Spielpraxis zu sammeln: Dmytro #Bogdanov wird für die kommende Saison an @Nur_Energie ausgeliehen.— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2026
Für unseren 19-jährigen Angreifer geht’s damit in die 2. #Bundesliga - und auf die nächste Etappe seiner Entwicklung: 🔗 https://t.co/InKKhowOA5
Viel Erfolg in… pic.twitter.com/F4R4ZhPyco
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