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Bogdanov nach Cottbus

Energie Cottbus holt in Dmytro Bogdanov Verstärkung für den Sturm. Der 19-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Union Berlin zum Zweitligisten.

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