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Hübers-Deal vor dem Abschluss

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Radio Köln
1 min.
Timo Hübers schaut gespannt zu @Maxppp

Der 1. FC Köln geht mit Timo Hübers in die Zukunft. Laut der ‚Bild‘ stehen die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags kurz vor dem Abschluss. Noch vor dem Saisonende werde der 29-Jährige das neue Arbeitspapier unterzeichnen. Seit Ende Oktober fällt Hübers aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung aus, gehörte zuvor jedoch zu den Leistungsträgern in der Domstadt.

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Nach der Verletzung wurde sogar über ein mögliches Karriereende spekuliert, dem Boulevardblatt zufolge sorgen positive Signale aus der Reha jedoch für Zuversicht bei allen Parteien, dass es der Innenverteidiger wieder auf den Platz schafft. „Ich habe schon noch ein Kraftdefizit und die Einheiten sind anstrengend. Das gilt es jetzt aufzuarbeiten und ins Springen und Laufen zu kommen. Aber ich kann das Knie schon wieder voll belasten. Ich bin mit Spaß und Freude dabei“, so Hübers im FC-Podcast mit ‚Radio Köln‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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