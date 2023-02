Chelseas irrer Kaufrausch: Das fehlende Puzzlestück

Geld schießt keine Tore. Das passt beim FC Chelsea dieser Tage wie die Faust aufs Auge. 611 Millionen Euro investieren die Londoner in der laufenden Saison in Neuzugänge, stehen aber dennoch nur auf Platz zehn in der Liga und nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage gegen Borussia Dortmund auch in der Champions League mit dem Rücken zur Wand.

Magere 23 Tore befinden sich nach 22 Premier League-Spieltagen auf dem Chelsea-Konto. Kai Havertz (23), der zumeist den Platz im Sturmzentrum einnimmt, und Flügelangreifer Raheem Sterling (28) sind wettbewerbsübergreifend mit je sechs Treffern die erfolgreichsten Torschützen. Es fehlt ein Knipser, ein waschechter Torjäger, das ist offensichtlich.

„In ein Geschäft gehen und eine Nummer 9 kaufen“

Chelsea-Coach Graham Potter rechtfertigt nun: „Die Vorstellung, dass man einfach in ein Geschäft gehen und eine Nummer 9 kaufen kann, die in das Investitionsprofil passt – nicht nur bei den Ablösesummen, sondern auch bei den Gehältern – ist nicht ganz so einfach.“

Im Sommer hatte man den mittlerweile aussortierten Pierre-Emerick Aubameyang (33) aus Barcelona geholt, im Winter David Datro Fofana (20) von Molde FK, der allerdings noch Eingewöhnungszeit benötigt und erst auf zwei Kurzeinsätze kommt. Bei anderen Kandidaten wie Marcus Thuram (25/Borussia Mönchengladbach) blieb man erfolglos.

Kein echter Neuner nötig?

Und auch große Namen bedeuten nicht umgehend eine Torgarantie, wie Potter mit Blick auf Romelu Lukaku (29) meint: „Von außen betrachtet schien es, als hätte Chelsea ein Problem mit dem Toreschießen, und sie gaben fast 100 Millionen Pfund für eine Nummer 9 aus, die das Problem lösen sollte. Soweit ich das beurteilen kann, wurde das Problem damit nicht gelöst.“

Nach einer Saison verlieh Chelsea Lukaku im Sommer zurück an Inter Mailand. Die Suche nach der Torgefahr geht weiter. Potter glaubt, es geht auch ohne echten Neuner: „Manchester City wurde in den letzten fünf Jahren gebeten, einen Mittelstürmer zu verpflichten, und in dieser Zeit waren sie wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Premier League.“ Chelsea konnte diesen Nachweis noch nicht erbringen.