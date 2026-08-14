Der FC Lugano hat es auf Stefano Russo abgesehen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Schweizer Erstligist, Tabellendritter der Vorsaison, bereits Kontakt aufgenommen. Unklar sei noch, ob Arminia Bielefeld offen für einen Verkauf wäre.

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Beim Zweitligisten ist Russo gesetzter Stammspieler. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war vor zwei Jahren von Viktoria Köln auf die Alm gewechselt, bestritt seitdem 75 Spiele. Bisheriger Höhepunkt war die Saison 2024/25 mit Aufstieg in die zweite Liga und Einzug ins DFB-Pokalfinale.