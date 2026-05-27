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Bundesliga

Füllkrug-Rückkehr nimmt Fahrt auf

Gerüchte um eine neuerliche Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen kursieren schon seit einer Weile. Nun bekommen sie neue Nahrung.

von Lukas Hörster - Quelle: DeichStube | Bild
1 min.
Niclas Füllkrug im Milan-Dress @Maxppp

Niclas Füllkrug könnte sich in diesem Sommer tatsächlich zum dritten Mal dem SV Werder Bremen anschließen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat der Bundesligist mittlerweile Gespräche mit dem 24-fachen deutschen Nationalstürmer aufgenommen.

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Angesprochen auf Füllkrug sagte Werder-Sportchef Clemens Fritz erst kürzlich der ‚Bild‘: „Wir wollen eine gute Mischung finden und bei unseren Entscheidungen weiterhin mutig sein. Manchmal bekommt man die Chance auf einen Spieler mit hoher Qualität, der aber eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mitbringt. Das gilt es zu prüfen und das Chance-/Risiko-Verhältnis abzuwägen.“

Und offenbar fiel die Abwägung zu Gunsten von Füllkrug aus. Ob der 33-Jährige letztlich zu finanzieren ist, bleibt aber offen. Füllkrug steht noch bis 2028 bei West Ham United unter Vertrag und verdient dort für Werder-Verhältnisse fürstlich. Die Rückrunde verbrachte er leihweise beim AC Mailand, agierte jedoch unglücklich und verspielte so sein WM-Ticket.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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