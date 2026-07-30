Im Verlauf des Transfersommers soll bei Werder Bremen noch ein neuer Torjäger auftauchen. Dabei achten die Grün-Weißen insbesondere auf „solide Zuverlässigkeit“ und wollen einen Spieler, der „von Tag eins verfügbar ist“. Möglicherweise wurde ein solcher Stürmer nun in Argentinien ausgemacht.

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‚Tuttomercatoweb‘ berichtet, dass sich Werder nach Alexis Cuello von CA San Lorenzo erkundigt hat. Dem Bericht zufolge wurde das Umfeld des 26-jährigen Torjägers von den Bremern kontaktiert, um die Modalitäten für einen potenziellen Transfer herauszufinden. Allerdings ist der Bundesligist nicht alleine. Auch Hertha BSC hat Informationen eingeholt, heißt es.

Neben den deutschen Klubs wurden zudem die AC Monza vorstellig. CA Talleres aus Argentinien und CF Monterrey aus Mexiko sind dem Vernehmen nach auch am 1,86 Meter großen Angreifer dran. Die Konkurrenz ist dementsprechend groß für Werder. Cuello steht noch bis 2027 in San Lorenzo unter Vertrag. Der anwachsende Interessentenkreis spielt dem Erstligisten dementsprechend in die Karten.