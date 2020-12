Alkmaar entlässt Trainer Slot

Arne Slot und AZ Alkmaar gehen getrennte Wege. Wie der Eredivisie-Klub offiziell bestätigt, wurde der Trainer vor die Tür zu setzen. Der Entlassung waren Gerüchte vorausgegangen, der 42-jährige Niederländer sei bei Feyenoord Rotterdam Favorit auf das Traineramt für die kommende Saison.

Bei Feyenoord steht Dick Advocaat an der Seitenlinie. Im kommenden Sommer will der 73-Jährige aber sein Amt niederlegen und der Klub sieht sich nach einem möglichen Nachfolger um. Slot hatte im Sommer 2017 als Co-Trainer in Alkmaar unterschrieben und übernahm zwei Jahre später den Cheftrainerposten.