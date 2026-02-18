Halbe Saison: Heftige Strafe für Sevilla-Coach

Der FC Sevilla muss die Hälfte der restlichen Saison ohne Cheftrainer Matías Almeyda auskommen. Der 52-Jährige wurde vom Verband für insgesamt sieben Spiele gesperrt. Auslöser war sein Platzverweis kurz vor Schluss beim 1:1 gegen Deportivo Alaves am vergangenen Wochenende.

Almeyda hatte sich nach seiner Roten Karte geweigert, den Innenbereich zu verlassen. Anschließend trat er in ein wütendes Tête-à-tête mit Schiedsrichter Iosu Galech Apezteguía und schüchterte diesen ein. Das Spiel musste für drei Minuten unterbrochen werden. Für die Proteste, die Weigerung, das Spielfeld zu verlassen und weitere respektlose Handlungen muss der Argentinier jetzt in Summe siebenmal zuschauen. Sevilla kündigte an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.