Fünf Millionen: Nächster Bundesligist will Damjanovic

Im Werben um Aleksa Damjanovic bekommen RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim weitere Konkurrenz. Laut ‚Meridian Sport‘ ist auch Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung des 17-Jährigen interessiert. Sollte eine Einigung erzielt werden, könne der serbische Angreifer von Roter Stern Belgrad jedoch erst frühestens im kommenden Wintertransferfenster wechseln, da Damjanovic erst dann volljährig ist.

In Belgrad steht Damjanovic schon regelmäßig bei den Profis im Kader und kommt auf sieben Einsätze in der Liga. Vertraglich ist er noch bis 2028 gebunden. ‚Sky‘ zufolge fordert Roter Stern mindestens fünf Millionen Euro für den Linksfuß.