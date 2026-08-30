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Zwei Neue für den HSV: Vieira schon vor Ort

Seit Wochen arbeitet der Hamburger SV an einer erneuten Zusammenarbeit mit Fábio Vieira. Mittlerweile ist dem Bundesligisten einem Bericht zufolge der Durchbruch gelungen.

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt | Bild
1 min.
Fabio Vieira winkt den HSV-Fans @Maxppp

Der Hamburger SV steht allem Anschein nach vor einem Transfer-Doppelschlag. Einem Bericht des ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge hält sich Fábio Vieira (26) zum Medizincheck schon in der Hansestadt auf. Zudem werde sich Zakaria El Ouahdi (24) zeitnah auf den Weg machen, um sich dem HSV anzuschließen.

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Update (13:54 Uhr): Der ‚Bild‘ zufolge könnten für die zwei Zugänge kumulierte 19 Millionen Euro fällig werden.

Vieira hatte bereits die vergangene Saison leihweise in Hamburg verbracht und mit sieben Toren und sechs Assists in 31 Pflichtspielen überzeugt. In den vergangenen Wochen arbeiteten die Verantwortlichen intensiv an einer Übereinkunft mit dem FC Arsenal, der Durchbruch scheint nun geglückt. Wie hoch die Ablöse ein Jahr vor Vertragsende ausfällt, ist noch nicht durchgesickert.

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El Ouahdi soll beim Bundesligisten künftig die rechte Außenbahn beackern. Der Marokkaner (vier Länderspiele) wird vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen vom KRC Genk losgeeist. Alternativ war sich der HSV auch mit Arthur (23) von Bayer Leverkusen einig, die Akte kann nun voraussichtlich aber geschlossen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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