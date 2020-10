Bales Horror-Rückkehr | Furioses Lille

Bales Debüt wird zum Albtraum

Viel besser hätte die Ausgangssituation für Gareth Bales Pflichtspieldebüt für Tottenham Hotspur eigentlich nicht sein können. In der 72. Spielminute entschied sich José Mourinho den Waliser beim Stand von 3:0 gegen West Ham United einzuwechseln – ab da nahm das Unglück für die Spurs seinen Lauf. Die Hammers hatten das London-Derby noch nicht aufgegeben und erzielten in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleichstreffer. Der ‚Daily Mirror‘ ist ebenso fassungslos wie die Spurs selbst: „IncrediBALE“, titelt das Blatt und weist auf auf Bales vergebene Chance zwei Minuten vor dem Ausgleich hin. Auch der ‚Daily Star‘ erlaubt sich mit „on comes Bale…then it’s epic fail“ ein schadenfrohes Wortspiel. „Von Madrid ins Irrenhaus“, schreibt die ‚Metro‘.

Der Wiedergutmachungs-Clásico

Wenn am kommenden Samstag in Spanien der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona steigt, werden beide Teams nicht in Topform ins Prestigeduell gehen. Die beiden Schwergewichte mussten jeweils gegen den FC Cádiz respektive den FC Getafe eine 0:1-Niederlage einstecken und erwischten einen schwierigen Saisonstart. Für die ‚as‘ Anlass genug, um zum Rundumschlag auszuholen. Beispiele gefällig? „Marcelo ist ein Problem“, „Isco hat die Talsohle erreicht“ und Frenkie de Jong sowie Antoine Griezmann sind mittlerweile „ohne Kredit“. Der Madrider Tageszeitung zufolge geht das Vertrauen in das Barça-Duo „zur Neige“. Wer stürzt am Samstag tiefer ins Chaos?

Lille-Festspiele gehen weiter

Der OSC Lille kommt auch ohne den zur SSC Neapel abgewanderten Topscorer Victor Osimhen prächtig zurecht. Am gestrigen Sonntag gewann das Team von Christophe Galter mit 4:0 im Spitzenduell gegen den RC Lens und thront nun mit fünf Siegen und zwei Unentschieden nach sieben Spieltagen an der Tabellenspitze. „Lille, befreiter Anführer“, titelt die ‚L’Équipe‘ in ihrer heutigen Ausgabe und lobt den „feurigen Angriff“ sowie die „eiserne Verteidigung“ des nordfranzösischen Klubs. Erstmals seit sechs Jahren führt Lille nun die Liga an und ist aktuell das Team der Stunde in Frankreich.