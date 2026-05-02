Bericht: Riera-Aus „sehr wahrscheinlich“

Die Zusammenarbeit zwischen Eintracht Frankfurt und Albert Riera verlief bislang noch nicht so wie erhofft. Die SGE bangt um die Qualifikation für den Europapokal, die 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV war der nächste herbe Rückschlag.

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Zudem sorgt Riera immer wieder mit denkwürdigen Auftritten für Schlagzeilen. „Das ist kompletter Bullshit. Das ist kein Zirkus oder eine Bar. Ihr denkt, es wäre eine Bar. Das ist ein professioneller Fußballverein. Ihr Journalisten sprecht mit Beratern, ich weiß nicht, was da alles so abläuft. Aber ihr habt ein vergiftetes Umfeld. Drumherum, die Informationen, die ihr geben müsst – gebt wenigstens die richtigen Informationen, keine Lügen“, antwortete Riera am gestrigen Freitag angesprochen auf die Berichterstattung über den angeblichen Ärger mit Jonathan Burkardt (25).

Krösche verteidigt Riera

Markus Krösche reagierte im Rahmen des Spiels gegen den HSV auf Rieras Aussagen. „Albert ist eine sehr starke Persönlichkeit und hat eine Klarheit. Er hat das gesagt, was er denkt“, so der Sportvorstand gegenüber ‚Sky‘, „ehrlicherweise war das keine Wutrede. Er hat das, was in seinem Herzen war, und das, was ihn gestört hat, gesagt. Letztendlich, wenn man die Fakten nimmt, hat er gar nicht mal so viele schwierige Dinge gesagt. Er hat seine Meinung geäußert, was auch die Negativität im Umfeld angeht.“

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Krösche weiter: „Am Ende sind es Journalisten. Sie haben ihren Job zu tun und sollen ihre Meinung schreiben. Das ist völlig in Ordnung. In dem Moment war es vielleicht nicht unbedingt glücklich, aber auch nicht böse.“ Seinen Kredit bei den Fans scheint der spanische Übungsleiter jedoch verspielt zu haben. Die Frankfurter Anhänger machten ihrem Unmut heute mit Pfiffen Luft.

Riera vor dem Aus?

Rieras Vertrag in der Mainmetropole läuft noch bis 2028. Laut Krösche „spricht nichts dagegen“, dass der 44-Jährige trotz den Unruhen über den Sommer hinaus im Amt bleibt. Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde darüber aber noch keine finale Entscheidung getroffen. Rieras Zukunft sei demnach „offen“.

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Update (17:59 Uhr): In einem neuen Bericht der ‚Bild‘ heißt es, dass Riera „auf jeden Fall“ bis zum Saisonende im Amt bleibt. Allerdings sei es „sehr wahrscheinlich“, dass sich die Wege im Sommer trennen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickelt.