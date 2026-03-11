Großer Umbau: Neue Bosse beim FC

Der 1. FC Köln stellt sich im Management neu auf. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden Sportgeschäftsführer Thomas Kessler zukünftig vier Direktoren unterstellt sein. Die verschiedenen Aufgabengebiete sollen dadurch auf mehrere Schultern verteilt werden. Die wichtigste Personalie soll dabei Tim Steidten sein, der als Direktor Kaderplanung beim Klub aus der Domstadt einsteigen wird. Laut Boulevardzeitung ist der ehemalige Leverkusen-Planer bereits vor Ort. Eine offizielle Verkündung steht derzeit jedoch noch aus.

Neben Steidten, zuletzt als Technischer Direktor bei West Ham United aktiv, soll auch Ex-Scout Tobias Vierkötter zurückgeholt und als Teamleiter für Top-Talente eingesetzt werden. Technischer Direktor bleibt Lukas Berg, Markus Halfmann zeichnet sich für die FC-Akademie beziehungsweise das Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich. Laut ‚Bild‘ hätten die neuen Strukturen auch bei einem Abstieg in die 2. Bundesliga Gültigkeit, „allein aus finanzieller Sicht aber sollte der Aufsteiger angesichts der Neuausrichtung in der Bundesliga bleiben.“