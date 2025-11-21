Bayern-Vertreter vor Ort: Transfer-Doppelschlag in Brasilien?

Auch wenn Brasilianer im Trikot des FC Bayern eine große Tradition haben, hieß der letzte Vertreter der Seleção im rot-weißen Jersey Philippe Coutinho – und das war 2019. Künftig könnte sich das wieder ändern, denn die Spielbeobachter des deutschen Rekordmeisters schauen offenbar wieder etwas genauer auf den südamerikanischen Markt.

Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, dass insbesondere zwei Akteure ins Blickfeld der Münchner geraten sind. Zum einen wird Rayan von CR Vasco da Gama genannt. Der 19-jährige Überflieger ist in der Offensive flexibel einsetzbar, kann sowohl außen als auch im Zentrum spielen. Dem Bericht zufolge macht ihn genau diese Variabilität so interessant für die Bayern, da Rayan sofort als Backup für Harry Kane (32), Luis Díaz (28) und Michael Olise (23) fungieren könnte.

Neuer Linksverteidiger im Visier

Das zweite Juwel heißt João Victor de Souza Menezes – kurz: Souza. Der 19-Jährige ist auf der Linksverteidiger-Position beheimatet, könnte somit die Rolle als Backup für Alphonso Davies (25) einnehmen und Raphaël Guerreiro (31), dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, beerben. Ein möglicher Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt ist aber weder bei Rayan noch bei Souza in konkreten Bahnen. Sie befinden sich zwar auf der Liste, Gespräche über einen Transfer wurden aber noch nicht geführt.

Bei Rayan zeichnet sich jedoch eine baldige Luftveränderung ab. Der Flügelstürmer steht nur noch bis Ende 2026 bei seinem Klub unter Vertrag, wurde schon mit RB Leipzig, dem FC Barcelona, Betis Sevilla, Tottenham Hotspur und Galatasaray in Verbindung gebracht. Souza ist bis Ende 2028 an Santos gebunden und könnte dementsprechend teuer werden. Dass Bayern für einen jungen Spieler aus Brasilien tief in die Tasche greift, wäre unüblich, ist aber nicht ausgeschlossen.