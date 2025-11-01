Terzic-Comeback in der Bundesliga?

Der Stuhl von Paul Simonis wackelt bedenklich. Geht auch das morgige Spiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) verloren, ist die Zeit des neuen Wolfsburg-Trainers nach dann elf Partien womöglich schon wieder vorbei. Auf das Entlassungsszenario bereiten sich die VfL-Verantwortlichen längst vor.

Neben Marco Rose ist vor allem Bruno Labbadia ein heißes Thema. Der 59-Jährige hatte die Wölfe schon von Anfang 2018 und bis Sommer 2019 gecoacht. Ein weiterer Kandidat, der intern konkret diskutiert wird, ist Edin Terzic. Das berichten die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘.

Terzic schlug zuletzt mehrere Optionen auf eine Rückkehr an die Seitenlinie aus. Unter anderem bei Juventus Turin, der AS Monaco und Bayer Leverkusen fiel sein Name. Seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024 ist er ohne Verein.

Gerüchte um Wohlgemuth

Der potenzielle Simonis-Nachfolger würde aber erst nach der Länderspielpause übernehmen, berichten ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ weiter. Für die nächste Bundesligapartie gegen Werder Bremen (7. November) wäre U19-Coach Daniel Bauer als Interimslösung vorgesehen.

Einen Wechsel könnte es derweil auch auf der Managerebene geben. Geschäftsführer Sport Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz stehen ebenfalls in der Kritik. Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der eine Wolfsburger Vergangenheit als NLZ-Leiter und Scout hat, soll sich eine Rückkehr vorstellen können. Weitere Kandidaten sind Jörg Schmadtke und Sven Mislintat.