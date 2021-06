Southgate erklärt Sanchos Nebenrolle | BVB ärgert sich

Es sollte der große Durchbruch auf europäischer Bühne werden, doch bislang hat Jadon Sancho bei dieser Europameisterschaft noch keinen Ball berührt. Bei Englands Auftaktsieg gegen Kroatien (1:0) stand der Star von Borussia Dortmund nicht einmal im Spieltagskader, gegen Schottland (0:0) schmorte der 21-Jährige 90 Minuten lang auf der Bank.

Klar, die Konkurrenz auf den Außenbahnen ist prominent – und dennoch überrascht es, dass Sancho nicht einmal als Joker eine Rolle spielt. Trainer Gareth Southgate erläuterte jüngst: „Wir haben einige explosive Optionen – und viele von ihnen sind junge Spieler, die zum ersten Mal ein großes Turnier erleben.“ Deswegen habe der Trainerstab „realistische Erwartungen“ an die Nachwuchskräfte.

Explizit auf Sancho angesprochen meint Southgate: „Er hat gut trainiert in den vergangenen Tagen. Natürlich haben wir solche Optionen – aber auch Entscheidungen zu treffen.“ Und vieles deutet darauf hin, dass Sancho auch zum Vorrundenabschluss am heutigen Dienstag gegen Tschechien (21 Uhr) nicht in der Startelf stehen wird.

Zwar fordert die englische Öffentlichkeit Änderungen – erster Wunsch der Nation scheint aber, dass Jack Grealish (25) von Aston Villa auf den linken Flügel und damit auf Sanchos bevorzugte Position rückt.

Keine Wertsteigerung

Dem BVB dürfte Sanchos Nebenrolle unterdessen eher nicht gefallen. Manchester United will Sancho bekanntlich verpflichten, um die 90 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Durch eine starke EM hätte der Rechtsfuß seinen ohnehin schon hohen Transferwert noch weiter steigern können. Bislang sieht es danach aber nicht aus. Aber wer weiß: Vielleicht bekommt Sancho gegen Tschechien zumindest als Joker eine Chance und kann das Blatt zur K.O.-Phase noch wenden.