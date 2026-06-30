60 Millionen: WM-Star Sano vor Mega-Wechsel?

Am gestrigen Montag erlebte Kaishu Sano ein echtes Wechselbad der Gefühle. Obwohl dem Japaner im WM-Sechzentelfinale gegen Favorit Brasilien mit seinem ersten Länderspieltor der Führungstreffer gelang, musste sich sein Team am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Klar ist trotzdem: Sein immenses Potenzial hat der 25-Jährige auf großer Bühne gezeigt, ein großer Karrieresprung könnte zeitnah anstehen.

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Laut einem Bericht der japanischen Sportzeitung ‚Nikkan Sports‘ bekundet der FC Liverpool konkretes Interesse am defensiven Mittelfeldspieler des 1. FSV Mainz 05. Demzufolge könnte den lauf- und zweikampfstarken Dauerbrenner schon bald ein Angebot aus der Premier League erreichen. Auch weitere Klubs wie der FC Brentford sollen dran sein.

Die Mainzer haben das Heft des Handelns allerdings in der Hand. Sanos Vertrag ist noch bis 2028 datiert und beinhaltet dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel. Die ‚Bild‘ spekulierte Ende März, dass die Rheinhessen für einen Transfer eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro aufrufen könnten.

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Kommt es am Ende tatsächlich zu einem Wechsel in dieser Größenordnung, würde Sano umgehend zum teuersten Export der Mainzer Vereinsgeschichte aufsteigen. Die bislang höchste Summe nahm der Bundesligist mit dem Verkauf von Brajan Gruda (22) ein, der im Sommer 2024 für rund 31,5 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion transferiert wurde.