Freiburg macht Ernst: Neuer Angriff auf Gnonto

Wilfried Gnonto könnte ab der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, arbeitet der SC Freiburg an einem Transfer des 22-Jährigen. Demnach haben die Gespräche sowohl zwischen den beiden Klubs als auch mit der Beraterseite des Italieners bereits begonnen.

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Da Gnonto bei Leeds United in der laufenden Spielzeit nicht unumstrittener Stammspieler ist (vier Premier League-Startelfeinsätze), zeigen sich die Peacocks offen für einen Verkauf oder ein Leihgeschäft inklusive Kaufpflicht. Der Flügelstürmer steht beim englischen Klub noch bis 2028 unter Vertrag.

Für den SC Freiburg ist es derweil nicht der erste Versuch, den 13-fachen Nationalspieler in den Breisgau zu lotsen. Bereits vor seinem Wechsel nach England im Sommer 2022 galt der SCF lange Zeit als Favorit im Werben um den Rechtsfuß. Auch ein Jahr später erkundigten sich die Freiburger erneut nach Gnonto. Nachdem die Personalie im Winter 2024 infolge einer Vertragsverlängerung in Leeds zunächst ad acta gelegt wurde, folgt nun also der nächste Anlauf.