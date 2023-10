Werder auf Talfahrt: Werner verteidigt sich

Ole Werner führt den Abwärtstrend bei Werder Bremen eher auf die Umstände als auf die eigene Arbeit zurück. „Ich weiß nicht, ob viele Vereine, denen durchschnittlich 16 Feldspieler zur Verfügung gestanden haben, mehr Punkte geholt hätten“, so der Bremer Chefcoach gegenüber dem ‚kicker‘ zur schwachen Punkteausbeute im laufenden Kalenderjahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind“, ruft Werner in Erinnerung, „auf Platz zehn in der zweiten Liga angetreten, sind aufgestiegen. Wir haben die Klasse mit dem zweitkleinsten Etat quasi ohne Abstiegssorgen gehalten. Und jetzt haben wir einen Umbruch zu managen.“ Er vertraut ganz dem Urteil seiner Vorgesetzten: „Anhand der Historie ist das so, dass die Verantwortlichen noch mal sachlicher an die Dinge herangehen, die Arbeit an sich bewerten und die Möglichkeiten sehen. Das ist für jeden Verein, der erfolgreich arbeiten und sich entwickeln will, am Ende wahrscheinlich der Schlüsselfaktor.“