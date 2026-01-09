Konkurrenz für Becker: Bedient sich Schalke in England?

Beim FC Schalke 04 herrscht Aufbruchstimmung. Der Tabellenführer der 2. Bundesliga muss respektive darf zweigleisig planen und auch einen möglichen Aufstieg in die Transferpläne einbeziehen. Gut möglich, dass deshalb Eric-Junior Bocat von Stoke City ins Visier der Knappen geraten ist.

Der belgische Journalist Kevin Sauvage berichtet, dass die Königsblauen Interesse an einer Verpflichtung des 26-jährigen Linksverteidigers haben. In Stoke-on-Trent steht Bocat noch bis 2028 unter Vertrag. Im Sommer 2024 wechselte er von VV St. Truiden für 1,2 Millionen Euro nach England. In der laufenden Saison kommt er nur noch selten zum Einsatz, seit fünf Ligaspielen verpasst er sogar regelmäßig die Nominierung für den Spieltagskader.

Transfer mit Weitblick?

Möglicherweise schauen sich Spieler und Klub deshalb nach einer Veränderung um. Schalke könnte zuschlagen. Allerdings buhlt auch Standard Lüttich um den Linksfuß. Dem Vernehmen nach scheiterten die Belgier unlängst mit einem Leihangebot inklusive Kaufoption für 1,6 Millionen Euro. Ob die Schalker in diesen Sphären mithalten können und wollen, ist fraglich.

Auf der linken Schiene ist Vitalie Becker gesetzt. Das 20-jährige Eigengewächs spult fast alle Minuten ab. Anton Donkor (28) spielt keine große Rolle, der Becker-Backup hat derzeit nur sechs Einsatzminuten auf dem Konto. Vor allem hinsichtlich eines möglichen Aufstiegs in die Bundesliga erscheint es nachvollziehbar, dass Schalkes Bosse die Position qualitativ verstärken und doppelt besetzt haben möchten.