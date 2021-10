M'gladbach: Jantschke fällt aus

Borussia Mönchengladbach muss länger auf Tony Jantschke verzichten. Wie die Fohlen mitteilen, zog sich der Routinier im Sonntagstraining eine Mittelgesichtsfraktur zu. Der 31-Jährige wurde umgehend operiert und konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen.

In der laufenden Saison kam Jantschke erst in einer Partie zum Einsatz. Gegen Borussia Dortmund (1:0) spielte der Innenverteidiger über die vollen 90 Minuten. Jantschkes Vertrag in Mönchengladbach läuft noch bis 2023.