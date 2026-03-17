City-Zukunft: Rodri weicht aus

Rodri hält sich bezüglich seiner sportlichen Zukunft bedeckt. In einem Interview mit ‚Cadena SER‘ wich der 29-Jährige der Frage aus, ob er über den Sommer hinaus bei Manchester City bleiben wird: „Darauf werde ich nicht antworten. Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was wir im Moment haben, mit meinem Team, über meine Saison, und das ist eine ganze Menge. Dann werden wir sehen.“

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Rodri wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Seit seinem Kreuzbandriss im September 2024 hat der Spanier jedoch immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. In der laufenden Spielzeit verpasste er verletzungsbedingt bereits 18 Pflichtspiele. Sein Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, doch Trainer Pep Guardiola hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er den defensiven Mittelfeldspieler gerne auch darüber hinaus im Dress der Citizens spielen sehen würde.