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Bundesliga

Viele gute Nachrichten aus dem Bayern-Lazarett

von Dominik Sandler
1 min.
Jamal Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer jubeln @Maxppp

Dem FC Bayern steht für das kommende Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) wieder mehr Personal zur Verfügung. Alphonso Davies und Jamal Musiala haben heute die gesamte Einheit gemeinsam mit der Mannschaft absolviert. Außerdem hat Aleksandar Pavlovic den Großteil des Trainings mitgemacht. Während Manuel Neuer für das Wochenende wieder fit ist, hat Jonas Urbig individuell trainiert.

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Somit kann Vincent Kompany gegen Freiburg wieder fast auf alle Spieler zurückgreifen. Musiala, Urbig und Pavlovic haben aufgrund von Belastungssteuerung oder Blessuren nicht für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Davies fehlt seit knapp drei Wochen erneut mit einer Oberschenkelverletzung, steht jetzt aber wieder in den Startlöchern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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