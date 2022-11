Winterwechsel: So plant die Eintracht mit Aaronson

Markus Krösche wird auch im Winter seinem Ruf gerecht und hat seine Hausaufgaben vor allem anderen Bundesliga-Sportdirektoren erledigt. Mit Paxten Aaronson sichert sich der Kaderplaner die Dienste eines vielversprechenden Talents.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist sticht mit der Verpflichtung etablierte Talentsucher aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, streckte auch RB Salzburg die Fühler nach dem kreativen Mittelfeldspieler aus. Bei den Österreichern hatte sich bereits Aaronson-Bruder Brenden über eineinhalb Jahre seinen europäischen Feinschliff abgeholt, ehe er im Sommer für über 30 Millionen Euro zu Leeds United wechselte.

Bis zu vier Millionen Ablöse

Paxten will es nun seinem Bruder gleichtun und sich in Frankfurt weiterentwickeln. Philadelphia Union erhält eine Ablöse von drei Millionen Euro, erfolgsabhängig kann die Summe um maximal eine weitere Million anwachsen.

In der Bankenmetropole wird Aaronson mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet, der Medizincheck soll im Laufe der Woche erfolgen. Der Transfer wird als Vorgriff auf die kommende Saison gesehen.

In der Rückrunde soll der 14-fache U20-Nationalspieler behutsam an die Bundesliga-Trainingsintensität herangeführt werden. Zudem soll geprüft werden, ob der 19-Jährige trotz der US-Staatsbürgerschaft in der U21 zum Einsatz kommen kann.