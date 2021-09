Neuer Schalke-Vertrag für Matriciani

Henning Matriciani hat seinen ersten Profivertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben. Bis 2024 läuft das neue Arbeitspapier des 21-Jährigen nach offiziellen Vereinsangaben. Der bisherige Vertrag des Verteidigers wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Matriciani war 2020 vom SV Lippstadt 08 zur zweiten Mannschaft der Königsblauen gewechselt. Dort überzeugte er so sehr, dass er im Schlussspurt der vergangenen Saison erstmals in der Bundesliga zum Einsatz kam. In der aktuellen Spielzeit stehen für den 21-Jährigen zwei Kurzeinsätze in Liga zwei zu Buche.