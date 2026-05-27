Schalke: El-Faouzi-Deal auf der Zielgeraden

Womöglich kann der FC Schalke in Kürze Vollzug vermelden. Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge soll Soufiane El-Faouzi (23) zeitnah ein neues Arbeitspapier bis 2030 in Gelsenkirchen unterschrieben. Damit einhergehend darf sich der Mittelfeldmotor auch auf eine Gehaltserhöhung freuen.

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Die Schalker hatten El-Faouzi im vergangenen Jahr für 200.000 Euro aus der dritten Liga von Alemannia Aachen geholt. Der Marokkaner mauserte sich auf Anhieb zum Stammspieler, in allen 34 Zweitliga-Partien stand er von Beginn an auf dem Rasen. Königsblau würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen, zeigt sich ab 15 bis 16 Millionen Euro aber auch verkaufsbereit.