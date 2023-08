Union: England-Gerüchte um Juranovic

Wenige Tage vor Transferschluss tauchen um Josip Juranovic Wechselgerüchte auf. Der ‚kicker‘ bringt den Rechtsverteidiger von Union Berlin mit einem Wechsel zum FC Fulham in Verbindung. Die Cottagers zählen zu mehreren Klubs aus England, die sich nach dem 28-Jährigen erkundigt haben.

Bei Union konkurriert Juranovic auf der rechten Abwehrseite mit Kapitän Christopher Trimmel (36) um Spielzeit. Am Wochenende beim Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 (4:1) saß Juranovic über die vollen 90 Minuten auf der Bank. In der vergangenen Rückrunde kam der Winterneuzugang dagegen noch regelmäßig zum Einsatz.

Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League war Juranovic gesetzt, in der Bundesliga stand er in zehn seiner zwölf Einsätze von Beginn an auf dem Feld. Union hatte im Januar rund 8,6 Millionen Euro an Celtic Glasgow für den kroatischen Nationalspieler überwiesen. Sollte Fulham also Ernst machen, wäre wohl eine ordentliche Stange Geld erforderlich, um Juranovic so kurz vor Transferschluss zu verpflichten.