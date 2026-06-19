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Bundesliga

HSV-Abschied: Alles klar bei Glatzel

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Robert Glatzel im HSV-Trikot @Maxppp

Der Wechsel von Robert Glatzel zum VfL Wolfsburg ist offenbar in trockenen Tüchern. Nachdem sich der Stürmer des Hamburger SV mit den Wölfen bereits vor einigen Tagen auf einen Zweijahresvertrag geeinigt hatte, gibt es laut ‚Bild‘ jetzt auch zwischen den Vereinen einen Deal. Als Ablöse fließen dem Bericht zufolge 1,5 Millionen Euro.

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Wenn alle Formalitäten für den Transfer geklärt sind, dürfte auch zeitnah die offizielle Meldung der Vereine anstehen. Mit Wolfsburg will Glatzel in der kommenden Spielzeit den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga packen. Beim HSV gehörte der 32-Jährige nicht mehr zur ersten Garde. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte er nur drei Ligatore in 19 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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