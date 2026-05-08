Medien: Riera überrascht mit zwei Spielern

Albert Riera wählt für das heutige Topspiel gegen Borussia Dortmund (20:30 Uhr) offenbar eine überraschende Aufstellung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnten die beiden Ex-BVB-Profis Mario Götze (33) und Mo Dahoud (30) gemeinsam in der Startelf stehen. Götze erhielt an den vergangenen acht Bundesliga-Spieltagen lediglich einmal 23 Minuten Spielzeit, einmal musste er sogar auf der Tribüne platznehmen.

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Dahoud stand seit Februar nicht mehr auf dem Rasen und wurde seit sechs Spieltagen nicht mehr für den Bundesliga-Kader nominiert. Für die Eintracht ist das Spiel im Signal-Iduna-Park womöglich der letzte Strohhalm, um sich doch noch für den Europapokal zu qualifizieren. Und auch Riera steht nur drei Monate nach Dienstantritt unter massivem Druck.