Die Hintergründe zum Gordon-Deal

Hansi Flick war maßgeblich am bevorstehenden Wechsel von Anthony Gordon (25) zum FC Barcelona beteiligt. ‚Sky‘ berichtet, dass der 61-jährige Cheftrainer die treibende Kraft hinter dem Deal ist. Flick habe den englischen Offensivspieler in persönlichen Gesprächen von einer Zusammenarbeit überzeugt.

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Lange beschäftigte sich auch der FC Bayern mit Gordon, erzielte sogar ebenfalls eine Einigung mit der Spielerseite, wollte die von Newcastle United aufgerufene Ablöse aber nicht bezahlen. Jetzt fließt eine kolportierte Sockelablöse in Höhe von 70 Millionen Euro plus zehn Millionen Boni an die Magpies. Gordon hat den Medizincheck bereits erfolgreich absolviert, in Kürze dürfte also die Fixmeldung folgen.