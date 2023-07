Verliert der BVB Toptalent Rijkhoff?

Die Zukunft von Julian Rijkhoff ist mit einem Fragezeichen versehen. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge wird der 18-jährige Nachwuchsstürmer von Borussia Dortmund die USA-Tour der BVB-Profis nicht mitmachen, stattdessen die weitere Vorbereitung in der zweiten Mannschaft absolvieren. Das wirft Zweifel zur Perspektive bei den Schwarz-Gelben auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Regionalzeitung weiter berichtet, wünscht sich die Spielerseite regelmäßige Trainingseinheiten bei den BVB-Profis mit wechselnden Einsätzen für U23 und U19. Die Klubverantwortlichen wiederum sehen Rijkhoffs Defizite, vor allem im körperlichen Bereich. Will der Youngster vermehrt bei den Profis mitmischen, muss er zulegen.

Lese-Tipp

Bellingham-Nachfolger: BVB verpflichtet Sabitzer

Grundsätzlich wolle Rijkhoff gerne in Dortmund bleiben. Sollte sich in den kommenden Wochen aber keine zufriedenstellende Perspektive abzeichnen, werde das Thema Klubwechsel womöglich aber noch akut. Interesse soll in Spanien und in seiner niederländischen Heimat bestehen.