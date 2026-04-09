Champions League: Die FT-Topelf der Viertelfinal-Hinspiele

Die Hinspiele des Champions League-Viertelfinals hatten einiges zu bieten. Von spannenden Partien bis hin zu einer Machtdemonstration von Paris St. Germain war alles dabei. Auch aus deutscher Sicht lässt sich nach dem 2:1 des FC Bayern bei Real Madrid ein positives Zwischenfazit ziehen. Fünf der acht verbliebenen Teilnehmer sind in der FT-Topelf vertreten, der Spieler des Spieltags kommt vom deutschen Rekordmeister.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Manuel Neuer
Er kann es immer noch. Im fortgeschrittenen Fußballalter von 40 Jahren ließ Manuel Neuer am Dienstag Real Madrid verzweifeln. Der Torhüter war mit neun Paraden der Garant für den 2:1-Sieg des FC Bayern im Santiago Bernabéu, durch den sich der deutsche Rekordmeister in einer sehr guten Ausgangslage für das Rückspiel befindet. Auch von der UEFA wurde Neuer folgerichtig mit dem Player of the Match-Award ausgezeichnet.
Unter der Anzeige geht's weiter
Die FT-Topelf
Wer war Euer Spieler der Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League?
Bild wird erstellt
Die Ergebnisse im Überblick:
- Real Madrid - FC Bayern 1:2
- Sporting - FC Arsenal 0:1
- Paris St. Germain - FC Liverpool 2:0
- FC Barcelona - Atlético Madrid 0:2
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden