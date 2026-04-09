Champions League: Die FT-Topelf der Viertelfinal-Hinspiele

Spieler des Spieltags: Manuel Neuer

Er kann es immer noch. Im fortgeschrittenen Fußballalter von 40 Jahren ließ Manuel Neuer am Dienstag Real Madrid verzweifeln. Der Torhüter war mit neun Paraden der Garant für den 2:1-Sieg des FC Bayern im Santiago Bernabéu, durch den sich der deutsche Rekordmeister in einer sehr guten Ausgangslage für das Rückspiel befindet. Auch von der UEFA wurde Neuer folgerichtig mit dem Player of the Match-Award ausgezeichnet.

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