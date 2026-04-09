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FT-Kurve UEFA Champions League

Champions League: Die FT-Topelf der Viertelfinal-Hinspiele

Die Hinspiele des Champions League-Viertelfinals hatten einiges zu bieten. Von spannenden Partien bis hin zu einer Machtdemonstration von Paris St. Germain war alles dabei. Auch aus deutscher Sicht lässt sich nach dem 2:1 des FC Bayern bei Real Madrid ein positives Zwischenfazit ziehen. Fünf der acht verbliebenen Teilnehmer sind in der FT-Topelf vertreten, der Spieler des Spieltags kommt vom deutschen Rekordmeister.

von Die Redaktion
1 min.
Bild für die CL-Topelf der Viertelfinal-Hinspiele @Maxppp

Spieler des Spieltags: Manuel Neuer

Er kann es immer noch. Im fortgeschrittenen Fußballalter von 40 Jahren ließ Manuel Neuer am Dienstag Real Madrid verzweifeln. Der Torhüter war mit neun Paraden der Garant für den 2:1-Sieg des FC Bayern im Santiago Bernabéu, durch den sich der deutsche Rekordmeister in einer sehr guten Ausgangslage für das Rückspiel befindet. Auch von der UEFA wurde Neuer folgerichtig mit dem Player of the Match-Award ausgezeichnet.

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FC Bayern München
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Die FT-Topelf

Die FT-Topelf der Hinspiele des Chempions League-Viertelfinals
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