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Letztes Angebot: HSV-Durchbruch bei El Ouahdi?

Mit zwei Offerten für Zakaria El Ouahdi ist der Hamburger SV bereits abgeblitzt. Führt die dritte letztlich zum Erfolg?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Zakaria El Ouahdi mit einem Seitfallzieher in der Europa League gegen die Glasgow Rangers @Maxppp

Zakaria El Ouahdi ist allem Anschein nach die Wunschlösung des Hamburger SV für die rechte Schienenposition. Laut Sacha Tavolieri bereitet der Bundesligist ein entscheidendes drittes Angebot für den 24-Jährigen vor.

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Zwei Offerten hat der HSV dem KRC Genk bereits unterbreitet, diese führten aber nicht zu einer Einigung. Das könnte sich im dritten Versuch ändern. „Dieses letzte Angebot könnte ausreichen, um zu einer Übereinkunft zu kommen“, so Tavolieri.

El Ouahdi ist vertraglich bis 2028 an Genk gebunden. Dem Bericht zufolge möchte der marokkanische Nationalspieler und WM-Fahrer gerne in die Elbmetropole wechseln. Es wird sich zeigen, ob das dritte Angebot der Hamburger zum Erfolg führt. Als Alternative haben die Hanseaten Arthur (23) von Bayer Leverkusen in der Hinterhand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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