Wirtz trägt DFB-Team zum Sieg | Zweimal Note 5

Die DFB-Elf spielte eine gefällige erste Hälfte, kombinierte und flankte sich zu einigen Torchancen. Insbesondere der bemühte Rückkehrer Kai Havertz agierte jedoch schwach im Abschluss. Sorglose Fehlpässe von Nico Schlotterbeck führten zu zwei Schweizer Toren durch Dan Ndoye und Breel Embolo, für Deutschland glichen Jonathan Tah und Serge Gnabry zum Halbzeitstand von 2:2 aus.

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Nach wackligen Minuten zu Beginn des zweiten Durchgangs übernahm die Nagelsmann-Elf wieder die Kontrolle und ging durch ein Traumtor von Wirtz erstmals in Führung (62.). Diesmal kam die Schweiz zurück, Joel Monteiro traf sehenswert. Das letzte Wort hatte aber erneut Wirtz, der mit seinem zweiten Treffer zum 4:3-Endstand traf.

Unter dem Strich eine gerade offensiv hervorragende Leistung der deutschen Mannschaft, die defensiv aber oft zu sorglos agierte. Der nächste Test steigt am Montag (20:45 Uhr) gegen Ghana.

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Torfolge

1:0 Ndoye (16.): Schlotterbecks Ballerverlust im Spielaufbau endet tödlich: Xhaka setzt links Ndoye in Szene, der gar keinen Gegenspieler vorfindet, da Kimmich ins Mittelfeld gerückt war. In aller Seelenruhe zieht Ndoye auf und knallt das Leder ins kurze Eck.

1:1 Tah (26.): Eine kurz ausgeführte Ecke bringt Wirtz in Flankenposition. Der England-Legionär schlägt den Ball lang durch den Sechzehner, dort lauert Tah und köpft das Spielgerät ins kurze Eck. Kobel sieht dabei nicht gut aus.

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2:1 Embolo (41.): Wieder führt ein Schlotterbeck-Fehlpass die DFB-Elf ins Verderben. Die Schweiz darf ungestört auf rechts kombinieren, die folgende Flanke findet Embolo, der sich gegen Tah durchgesetzt und einköpft.

2:2 Gnabry (45.+1): Wirtz spielt einen formidablen Steilpass auf Gnabry, der das Leder über Kobel hinweg ins Tor hebt.

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2:3 Wirtz (62.): Durch eine schnell ausgeführte Ecke von Gnabry kommt Wirtz an den Ball. Alle rechnen mit einer Flanke, doch der Rechtsfuß schlenzt den Ball mit der perfekten Mischung aus Gefühl und Kraft traumhaft in den Winkel.

3:3 Monteiro (79.): Monteiro kommt vor dem Strafraum an den Ball, schüttelt Goretzka ab und trifft mit einem satten Distanzschuss.

3:4 Wirtz (86.): Der alles überragende Mann auf dem Platz setzt noch einen drauf. Groß findet Wirtz an der Strafraumkante, der ohne Anlauf Maß nimmt und erneut den Ball erneut perfekt in den Winkel schlenzt.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

63‘ Lennart Karl (2) für Sané

63‘ Nick Woltemade (3) für Havertz

80‘ Anton Stach für Goretzka

80‘ Pascal Groß für Stiller