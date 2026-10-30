FC Bayern

Bei der Startelf der Bayern stellen sich zwei wichtige Fragen: Kann Joshua Kimmich nach seiner Rückkehr direkt von Anfang an ran oder behält Tom Bischof vorerst seinen Platz im Mittelfeld? Und: Wählt Co-Trainer Aaron Banks auf links die offensive Variante mit Alphonso Davies hinter Serge Gnabry – oder die defensivere mit Josip Stanisic hinter Davies?

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Sicher ist, dass Kapitän Manuel Neuer (Fußprobleme) weiter ausfällt. Das gilt auch für die Offensivzauberer Luis Díaz (Muskelbündelriss) und Jamal Musiala (Muskelfaserriss). Trainer Vincent Kompany erholt sich weiter von seinem Zusammenbruch in Folge einer Hirnhautreizung.

Borussia Dortmund

Auch Niko Kovac kann zwischen einer offensiveren und einer defensiveren Variante wählen: Joey Veerman spielte zuletzt gut, in München wird Dortmund aber wenig Ballbesitz haben, was dem Niederländer nicht gerade entgegenkommt. Maxi Beier ist dagegen ein idealer Konterstürmer, der auch fleißig gegen den Ball arbeitet.

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Dem BVB fehlen in München mit Emre Can und Giannis Konstantelias (beide Kreuzbandriss) nur die Langzeitverletzten. Mathis Albert und Luca Reggiani verpassten den Sprung in den Kader, da Ramy Bensebaini und Konstantinos Karetsas zurückkehren.