BVB-Deals: Fünf Hausaufgaben für Book

Gerade einmal zwei Tage ist Ole Book bei Borussia Dortmund im Amt. Auf dem Schreibtisch des neuen Sportdirektors liegen bereits zahlreiche Arbeitsaufträge. FT zeigt, welche Baustellen er beheben muss.

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Schlotterbeck-Vertrag

Die dringendste Aufgabe ist es, die anvisierte Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck unter Dach und Fach zu bringen. Jüngst wurde über einen Durchbruch in den Verhandlungen berichtet, in den wichtigsten Punkten sollen die Parteien Einigkeit erzielt haben. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Gespräche wirklich schon so weit fortgeschritten sind. Klar ist: Die Tendenz geht aktuell – unter anderem wegen mangelnder Alternativen – in Richtung Verlängerung. Auch wenn der BVB dem Innenverteidiger voraussichtlich eine Ausstiegsklausel gewährt, wäre es zweifellos ein Coup.

Kreativspieler

Auch auf dem Transfermarkt ist Book gefordert. Gesucht wird unter anderem ein kreativer Offensivmann. Als heißester Anwärter gilt nach aktuellem Stand Jadon Sancho. Vereinspräsident Hans-Joachim Watze soll höchstpersönlich an einer Rückkehr des 25-Jährigen arbeiten. Neben Sancho wurden zuletzt auch Louey Ben Farhat (19/Karlsruher SC) und Nikola Vlasic (28/FC Turin) bei der Borussia gehandelt. Möglicherweise zaubert Perlentaucher Book eine andere überraschende Lösung aus dem Hut. Nicht ausgeschlossen, dass letztendlich sogar zwei Offensivspieler geholt werden.

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Nmecha-Nebenmann

Spätestens seit der kürzlichen Verlängerung ist klar: Felix Nmecha (25) soll das Dortmunder Mittelfeld langfristig prägen. Gefahndet wird noch nach einem Nebenmann, der ihm den Rücken freihält und vor der Abwehr abräumt. Zwar verläuft die Entwicklung von Jobe Bellingham (20) sehr positiv, die gesuchten Qualitäten bringt der Mittelfeldakteur aber nur teilweise mit. Aus diesem Grund muss Book nach einer externen Lösung suchen.

Innenverteidiger

Eine weitere Baustelle, die Book in Angriff nehmen muss, ist die Innenverteidiger-Position. Der auslaufende Vertrag von Niklas Süle (30) wird nicht verlängert, zudem ist die Zukunft von Schlotterbeck noch nicht final geklärt. Da sich mit Ramy Bensebaini (30), Waldemar Anton (29) und Jungspund Luca Reggiani (18) nur noch drei weitere Innenverteidiger im Aufgebot befinden, ist der BVB zum Handeln gezwungen. Ein Kandidat ist der erfahrene Marcos Senesi (28), der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Zudem beobachten die Schwarz-Gelben Joane Gadou (19) von RB Salzburg.

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Guirassy-Lösung

Gut möglich, dass auch im Sturmzentrum eine Veränderung ansteht. Die Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy (30), die von bestimmten Topklubs gezogen werden kann, liegt dem Vernehmen nach bei lediglich 35 Millionen Euro. Auf einen möglichen Abgang muss Book vorbereitet sein. Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim), Bendeguz Kovacs (18/AZ Alkmaar) und Armando González (22/Deportivo Guadalajara) sind Namen, die aktuell durch die Strobelallee geistern.