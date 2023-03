Real-Flirt Veiga „wird spielen, wo er will“

Celta Vigos Präsident Carlos Mouriño bestätigt, dass zahlreiche Klubs hinter Mittelfeldtalent Gabri Veiga (20) her sind. Spanische Medien zitieren den 80-Jährigen: „Es gibt mehrere Mannschaften, die hinter Gabri her sind. Real Madrid? Sie haben uns nicht gefragt, wir wissen nicht, ob sie den Spieler angerufen haben.“ Gefragt ist der Jungprofi vor allem in der Premier League: „Von den Top Ten der Premier League haben uns vier nach ihm gefragt.“

Einen Verkauf streben die Celtistas jedoch nicht an: „Für uns, und das muss klar sein, steht er nicht zum Verkauf. Wir haben mit niemandem zu verhandeln. Wir verweisen auf die Klausel.“ Im Kontrakt des Senkrechtstarters befindet sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, ein Verbleib über die Saison hinaus scheint unwahrscheinlich: „Die Entscheidung liegt bei Gabri, er wird spielen, wo immer er will.“

