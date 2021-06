PSG: Wijnaldum besteht Medizincheck

Der Wechsel von Georginio Wijnaldum zu Paris St. Germain ist fast in trockenen Tüchern. Laut ‚Le Parisien‘ hat der Mittelfeldspieler am gestrigen Mittwoch den Medizincheck absolviert. PSG will den Transfer noch vor dem Start der Europameisterschaft verkünden.

Der 30-jährige Niederländer kommt ablösefrei vom FC Liverpool nach Paris. Konkretes Interesse an einer Verpflichtung zeigte auch der FC Barcelona. Wijnaldum entschied sich dem Vernehmen nach für den besser dotierten Vertrag in Frankreich.