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Premier League

Newcastle arbeitet an 35-Millionen-Deal

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Amar Dedic im Zweikampf @Maxppp

Bei Newcastle United steht womöglich der nächste große Transfer an. ‚The Athletic‘ berichtet, dass die Magpies an einer Verpflichtung von Amar Dedic arbeiten. Der Rechtsverteidiger von Benfica Lissabon hat zwar eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro im Vertrag, für einen Wechsel wird Newcastle diese aber wohl nicht ziehen müssen.

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Dem Bericht zufolge peilt Benfica eine Ablöse von 35 Millionen Euro an. Dann würden die Portugiesen den 23-jährigen Bosnier ziehen lassen, heißt es. In Newcastle würde Dedic auf Trainer Matthias Jaissle treffen, mit dem er bereits beim FC Liefering und bei Red Bull Salzburg zusammenarbeitete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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