Kagawa vor Vertragsauflösung in Griechenland

Shinji Kagawa und PAOK Thessaloniki werden scheinbar in beiderseitigem Einvernehmen ihre Zusammenarbeit beenden. Wie ‚Sport24‘ berichtet, finden aktuell Gespräche über eine Auflösung des Vertrags des 32-jährigen Spielmachers statt, der seit Januar beim griechischen Meister von 2019 unter Vertrag steht. Weiter berichtet das Blatt, dass im Anschluss Cerezo Osaka Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit mit dem Japaner zeigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kagawa kommt seit seiner Unterschrift in der griechischen Hafenstadt lediglich auf zwölf Einsätze, in denen ihm eine Vorlage gelang. Seine wohl erfolgreichste Zeit hatte der wendige Offensivspieler direkt bei seiner ersten Station in Europa, als er bei Borussia Dortmund die Meisterschaft 2011 sowie das Double 2012 gewann, ehe es ihn zu Manchester United und später dann zurück nach Dortmund zog.