Reals Lieblingstrainer & Peps Wunschspieler

Wer folgt auf Zidane?

Wie vor drei Jahren packt Zinedine Zidane erneut freiwillig seine Koffer. „Er geht (wieder)“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ heute. Die ‚as‘ beschäftigt sich da schon mit dem möglichen Nachfolger. Von der Titelseite grüßen Antonio Conte, Raúl, Xabi Alonso sowie Mauricio Pochettino. Letztgenannter soll der Favorit bei den Real-Bossen sein. Der Argentinier ist aber noch ein Jahr an Paris St. Germain gebunden und spricht auch mit Tottenham Hotspur über eine Rückkehr. Das Trainerkarussell bleibt in voller Fahrt.

United denkt groß

Die Red Devils wollen in diesem Sommer auf Shopping-Tour gehen. Coach Ole Gunnar Solskjaer sitzt nach einer zufriedenstellenden Saison wieder fest im Sattel und formuliert selbstbewusste Transferziele. So soll der Norweger seine Bosse um vier neue Stars gebeten haben. „Manchester United plant Vorstöße bei Sancho, Rice, Kane und Pau Torres“, schreibt der ‚Guardian‘. Könnte teuer werden.

Guardiolas Wunsch

Gleiches gilt auch für Jack Grealish. Der Kapitän von Aston Villa soll der absolute Wunschspieler von Pep Guardiola sein. Das Preisschild hat es aber in sich. „Manchester City will Jack Grealish zu Englands erstem 100-Millionen-Pfund-Star machen“, ist in der ‚Daily Mail‘ zu lesen. Umgerechnet wären das 116 Millionen Euro und ein neuer Transferrekord in der Premier League. Man reibt sich die Augen und fragt sich: War es das schon wieder mit der neuen Demut durch Corona?