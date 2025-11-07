Bayern vor wichtigen Verlängerungen

Der FC Bayern will die anstehende Länderspielpause für mehrere Verlängerungen nutzen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass sich die Verantwortlichen der Münchner in der kommenden Woche mit dem Trainerteam von Vincent Kompany für Gespräche treffen wollen. Kompany hatte vor zweieinhalb Wochen bis 2029 verlängert, sein Team soll jetzt folgen.

Erst vor rund eineinhalb Jahren war Kompany vom FC Burnley an die Säbener Straße gewechselt und sorgt seitdem gemeinsam mit seinen Assistenten – unter anderem den Co-Trainern Aaron Danks, Floribert N’Galula und René Maric – für Kontinuität. Die ersten 16 Saisonspiele konnten die Bayern allesamt für sich entscheiden.