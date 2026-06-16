Das englische Nationalteam ereilt offenbar ein Verletzungsrückschlag. Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass Rechtsverteidiger Tino Livramento (23/Newcastle United) die WM wegen einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich verpassen wird. Die offizielle Bestätigung des Verbands steht zur Stunde aus.

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Als Favorit auf die Nachnominierung gelte Trevoh Chalobah (26/FC Chelsea), der eigentlich gelernter Innenverteidiger ist. Für Trent Alexander-Arnold (27/Real Madrid) würde das die nächste bittere Pille nach der Nicht-Berücksichtigung von Coach Thomas Tuchel bedeuten. England startet am morgigen Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr) ins Turnier.