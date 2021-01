Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Mit Omar Richards hat der FC Bayern einen Spieler mit viel Potenzial im Visier. Seine Verpflichtung soll ein Vorgriff auf den Sommer-Abgang von David Alaba sein. U23-Talent Angelo Stiller will seinen auslaufenden Vertrag derweil nicht verlängern. Auch Joshua Zirkzee sehnt sich nach mehr Spielzeit. Ihn zieht es womöglich zur Eintracht nach Frankfurt.

RB Leipzig

NachFT-Infos haben die Leipziger Kontakt zu Mohamed Simakan von Racing Straßburg aufgenommen. Dabei müssen sich die Leipziger gegen namhafte Konkurrenz behaupten. Nachwuchsspieler Noah Ohio wurde bis 2022 an Vitesse Arnheim verliehen. Außerdem ist Dominik Szoboszlai seit Jahresbeginn ein Fußball-Sachse. In dieser Woche wurde er offiziell vorgestellt.

Dominik #Szoboszlai ist in Leipzig angekommen 🙌



Auf der Pressekonferenz hat er uns unter anderem die Aussprache seines Namens verraten 👀😅



Alle Aussagen zum nachlesen👉 https://t.co/3HD79WBG9V pic.twitter.com/xjsIBw05AW — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) January 5, 2021

Borussia Dortmund

„Es hat sich niemand gemeldet, es liegt nichts auf dem Tisch – und auch nicht im Faxgerät“, ließ Michael Zorc mit Blick auf Gerüchte um Julian Brandt verlauten. Ein Leihgeschäft mit dem FC Arsenal, das Interesse nach FT-Infos am Nationalspieler zeigt, ist möglich. Auch Nico Schulz würde man keine Steine in den Weg legen, wenn ein Angebot für den Linksverteidiger eingeht.

Bayer 04 Leverkusen

In Leverkusen stehen geschäftige Tage an. Die frischen Ausfälle von Mitchell Weiser und Karim Bellarabi setzen die Verantwortlichen unter Zugzwang. Wie FT exklusiv erfuhr, hat man mit Romain Faivre (22) von Stade Brest bereits Kontakt aufgenommen, um auf dem Flügel nachzubessern. Weiterhin hat auch ein neuer Rechtsverteidiger Priorität für die Werkself. Hier stehen Brandon Williams (20) und Timothy Fosu-Mensah (23) von Manchester United auf der Liste.

1. FC Union Berlin

Im Angriff soll sich bei den Köpernickern noch etwas tun. Neben Kasper Junker von Bodo/Glimt steht auch Sven Michael vom SC Paderborn auf der Beobachtungsliste. Die ‚Bild‘ berichtete, dass der Zweitligastürmer für eine Million Euro zu haben ist.

VfL Wolfsburg

Ein Abgang wurde zuletzt fix verkündet. Omar Marmoush verstärkt bis Saisonende die abstiegsbedrohten Kiezkicker vom FC St. Pauli. Darüber hinaus gab es den ersten Profivertrag für Jannis Lang, der sich bis 2023 an die Wölfe gebunden hat.

Profivertrag für Jannis Lang: Das Abwehrtalent verlängert bei unseren Wölfen bis 2023! 🐺👏



➡️ https://t.co/zR51LFrj6x#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Q4WdZJwX2X — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 4, 2021

Borussia Mönchengladbach

Am Mittwoch hatte FT exklusiv berichtet, dass die Fohlen Interesse an Kouadio Koné haben. Einen Tag später legte Transferexperte Fabrizio Romano nach und meldete, dass der 19-Jährige von der Unterschrift lediglich „einen Schritt entfernt“ sei. Koné soll vorgreifend als Ersatz für Denis Zakaria kommen, der auf Dauer nicht zu halten sein wird.

Eintracht Frankfurt

Nach dem Abgang von Bas Dost soll auf der Stürmerposition nachgebessert werden. Im Fokus stehen neben Joshua Zirkzee auch Sam Lammers (Atalanta Bergamo) und Andrea Pinamonti (Inter Mailand). Über den Letztgenannten sagte Trainer Adi Hütter, er sei „ein interessanter Spieler“. Vielleicht können sich die Bundesligafans davon bald selbst ein Bild machen.

SC Freiburg

Im Breisgau verläuft die Transferperiode noch relativ ruhig. Laut dem schwedischen ‚Aftonbladet‘ besteht zumindest Interesse an Anton Tinnerholm von New York City FC zu. Der 29-jährige Rechtsverteidiger ist noch bis 2022 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden.

FC Augsburg

Bis vor kurzem stand Offensivspieler Marco Richter noch beim FC Schalke 04 im Fokus, doch ein Abgang des 23-Jährigen in diesem Winter scheint ausgeschlossen. „Bei Marco Richter kommt ein Wechsel für uns nicht infrage. Das ist kein Thema“, bestätigte zuletzt auch FCA-Trainer Heiko Herrlich gegenüber der ‚Augsburger Allgemeinen‘.

VfB Stuttgart

Bei den Schwaben halten sich die Spekulationen um die Verpflichtung von Arsenal-Talent Folarin Balogun weiterhin hartnäckig. Der junge Angreifer wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Gunners wohl nicht verlängern, ist sich laut Informationen von ‚The Atheltic‘ bereits mit einem anderen Klub fast einig. Ob es am Ende der VfB ist, der den Zuschlag erhält, bleibt ungewiss.

Hertha BSC

Abwehrtalent Omar Rekik verlässt den Hauptstadt-Klub und läuft künftig in der Premier League für den FC Arsenal auf. Für den 19-jährigen Innenverteidiger erhalten die Herthaner dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro.

TSG 1899 Hoffenheim

Hinter Hoffenheims vielversprechendem Abwehr-Juwel Melayro Bogarde ist aktuell eine ganze Reihe von Klubs her. Nicht nur der FC Brügge wurde zuletzt mit dem 18-Jährigen in Verbindung gebracht, auch der FC Barcelona und der AC Mailand sollen ein Auge auf ihn geworfen haben. Die Kraichgauer wollen den Niederländer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, am liebsten halten, doch Berichte über laufende Vertragsverhandlungen gab es seit geraumer Zeit nicht mehr.

SV Werder Bremen

Trotz finanzieller Sorgen deutete Frank Baumann zuletzt an, dass unter gewissen Umständen Neuzugänge im Winter denkbar sind. „Unsere Einschätzung hat sich nicht geändert. Sie hängt aber im Falle eines Abgangs im Winter natürlich auch vom Spieler und der Besetzung auf der entsprechenden Position ab. Dann müsste dies gegebenenfalls neu bewertet werden“, so der Werder-Sportchef gegenüber der ‚Bild‘.

1. FC Köln

Einem Bericht des ‚Kölner Stadt-Anzeigers‘ zufolge haben die Geißböcke Max Meyer ins Visier genommen. Der Ex-Schalker, der bei Premier League-Klub Crystal Palace aussortiert wurde, wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Ein anderer Kandidat für das zentrale Mittelfeld der Kölner ist nach wie vor Yannick Gerhardt, der allerdings auch bei Hertha BSC auf der Wunschliste steht.

Arminia Bielefeld

Beim derzeitigen Tabellen-16. der Bundesliga arbeitet man weiterhin an der Verpflichtung von Sebastian Vasiliadis. Die Arminia würde den 23-jährigen Mittelfeldspieler vom SC Paderborn, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, gerne bereits in dieser Transferperiode auf die Alm locken. Vasiliadis wurde zuletzt allerdings auch mit einem Wechsel zur PSV Eindhoven in Verbindung gebracht.

1. FSV Mainz 05

Nach der Umstrukturierung auf den sportlich wichtigen Führungspositionen befindet sich der Verein im Wandel. Unter dem neuen Trainer Bo Svensson soll es einen Reset geben. „Alles geht bei uns nach Leistung – und der Trainer entscheidet ganz alleine, wen er aufstellt und wen nicht“, bestätigte Sportvorstand Christian Heidel. So soll unter anderem der zwischenzeitlich suspendierte Ádám Szalai eine neue Chance erhalten. Verstärken könnten sich die Mainzer noch mit Stürmer Ahmed Kutucu von Schalke 04.

FC Schalke 04

Beim Tabellenletzten sucht man immer noch händeringend nach Verstärkungen, insbesondere auf der Rechtsverteidiger-Position. Ein heißer Kandidat ist nach FT-Infos Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen). Daneben stehen Julian Korb (vereinslos) und Yan Valery (FC Southampton) auf dem Zettel. Auch ein Angreifer soll noch kommen. Auf die finanzielle Unterstützung von Clemens Tönnies wollen die Königsblauen im Poker um Neuzugänge aber nicht zurückgreifen.