Die Bundesliga hat (hoffentlich) eine neue Attraktion

Beim Bundesliga-Auftaktsieg von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV ließ Niko Kovac die Neuzugänge Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) gleich von der Leine. Und die griechische Doppelzehn ließ die 80.000 Zuschauer ein ums andere Mal raunen.

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Technische Perfektion, eine wunderbare Mischung aus Kreativität und Zielstrebigkeit sowie Torbeteiligungen des neuen Duos sorgten für einen Traumstart des BVB. Außerdem arbeiteten beide auch fleißig mit nach hinten.

Endlich kommt wieder Euphorie bei Schwarz-Gelb auf, könnte man meinen. Wäre da nicht die große Sorge um Konstantelias, der nach einem Schlag aufs Knie in der 52. Minute verletzt ausgewechselt werden musste. Hoffentlich hat der Rechtsfuß nicht wie befürchtet etwas Schlimmeres – denn dann hat die Bundesliga eine neue Attraktion.

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So oder so kann man Stand jetzt festhalten: Der neue Dortmunder Sportdirektor Ole Book hat ein goldenes Händchen auf dem Transfermarkt bewiesen.

Torfolge

1:0 Guirassy (9.): Dortmund kombiniert sich schön an den Sechzehner, wo Guirassy und Karetsas einen Doppelpass spielen. Der Stürmer zieht auf und knallt das Leder ins lange Eck.

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2:0 Konstantelias (45.+1): Beier legt einen langen Ball von Svensson in den Lauf von Konstantelias. Der dreht die Hamburger Abwehr ein, schließt ab und hat Glück, dass Bornauw den Ball unhaltbar abfälscht.