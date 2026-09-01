Transfer-Doppelschlag: 30 Millionen für Casadó

Im Schlussspurt der Transferperiode geht Deportivo A Coruña in die Vollen. Marc Casadó (22) wechselt auf Leihbasis vom FC Barcelona zum La Liga-Aufsteiger. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption für 30 Millionen Euro.

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Der Mittelfeldakteur wurde zuletzt auch bei RB Leipzig und Bayer Leverkusen gehandelt. Letztendlich geht es für Casadó aber in der heimischen Spielklasse weiter.

Doch damit nicht genug: Auch José María Giménez (31) schließt sich A Coruña an. Der routinierte Innenverteidiger kommt per Leihe mit Kaufoption von Atlético Madrid. Über die Höhe der Klausel ist zur Stunde noch nichts bekannt.