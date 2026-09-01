Sahiti verlässt den HSV

Der Hamburger SV gibt Emir Sahiti (27) ab. Der Außenstürmer schließt sich Hannover 96 an. Sahiti wechselt dem Vernehmen nach ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. „Nach dem Abgang von Daisuke Yokota war klar, dass wir für die offensiven Flügelpositionen noch jemanden dazunehmen wollen. Mit Emir Sahiti gewinnen wir einen Spieler aus der ersten Liga für uns, der uns und unseren Kader besser macht. Er ist dribbelstark, kann Eins-gegen-Eins-Situationen extrem gut auflösen und arbeitet auch fleißig gegen den Ball“, so Sportchef Ralf Becker.

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Sahiti war 2024 für 1,2 Millionen Euro von Hajduk Split zum Hamburger SV gekommen. In der vergangenen Rückrunde war der kosovarische Nationalspieler an Maccabi Tel Aviv verliehen und gewann dort den israelischen Pokal. Jetzt soll er die 96-Offensive verstärken.