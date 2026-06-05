Menü Suche
Kommentar 1
Update Süper Lig

Besiktas mit neuem Trainer einig

von David Hamza - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Vincenzo Italiano mit starrem Blick @Maxppp

Besiktas hat einen Nachfolger für den zurückgetretenen Sergen Yalcin gefunden. Laut Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu sind sich die Istanbuler mit Vincenzo Italiano über einen Zweijahresvertrag einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der in Karlsruhe geborene Italiener wurde jüngst beim FC Bologna durch Domenico Tedesco ersetzt. Den Serie A-Klub hatte Italiano die vergangenen beiden Saisons trainiert. Besiktas schloss die abgelaufene Spielzeit auf Platz vier ab.

Update (14:20 Uhr): Besiktas bestätigt nun offiziell, dass man sich mit Italiano in Verhandlungen befindet. Auch wenn in der Klubmitteilung von keiner Einigung die Rede ist, kann man davon ausgehen, dass der Deal zeitnah über die Bühne gehen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Beşiktaş
Vincenzo Italiano

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Vincenzo Italiano Vincenzo Italiano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert