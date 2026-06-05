Besiktas mit neuem Trainer einig

Besiktas hat einen Nachfolger für den zurückgetretenen Sergen Yalcin gefunden. Laut Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu sind sich die Istanbuler mit Vincenzo Italiano über einen Zweijahresvertrag einig.

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Der in Karlsruhe geborene Italiener wurde jüngst beim FC Bologna durch Domenico Tedesco ersetzt. Den Serie A-Klub hatte Italiano die vergangenen beiden Saisons trainiert. Besiktas schloss die abgelaufene Spielzeit auf Platz vier ab.

Update (14:20 Uhr): Besiktas bestätigt nun offiziell, dass man sich mit Italiano in Verhandlungen befindet. Auch wenn in der Klubmitteilung von keiner Einigung die Rede ist, kann man davon ausgehen, dass der Deal zeitnah über die Bühne gehen wird.