Ablösefrei: Interessante Option für Stones

John Stones (32) könnte seine Karriere im Anschluss an die Weltmeisterschaft in der Serie A fortsetzen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat Juventus Turin die Fühler nach dem englischen Innenverteidiger ausgestreckt, dessen Vertrag bei Manchester City Ende Juni ausgelaufen ist. Nach zehn Saisons bei den Skyblues sucht der 92-fache Nationalspieler eine neue Herausforderung.

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In den vergangenen Wochen wurde Stones auch mit dem FC Bayern München und der SSC Neapel in Verbindung gebracht. Während der FCB bereits abgewunken hat, prüft Juve derzeit einen ablösefreien Transfer, die Verhandlungen sind laut Bericht jedoch nicht weiter fortgeschritten.